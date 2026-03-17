Governo da República está a rever a legislação para formar mais docentes de Português nos países da diáspora

Arrancou esta manhã, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), o curso mundial de formação de dirigentes associativos das comunidades portuguesas. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, marcou presença na abertura oficial desta formação, a primeira a realizar-se na Madeira. Participam na iniciativa 20 dirigentes radicados em diversos países de acolhimento da diáspora, incluindo representantes madeirenses na Venezuela, no Canadá e na África do Sul.

O governante começou a sua intervenção por enaltecer a importância desta formação como plataforma de convívio com a diáspora e como meio para esclarecer os dirigentes sobre os apoios disponibilizados pelo Estado português, reconhecendo que existe ainda um desconhecimento acentuado nesta matéria.

Emídio Sousa referiu também a relevância da economia e dos aspetos culturais, classificando a língua portuguesa como “o maior activo estratégico de Portugal no mundo”. O governante salientou o objectivo de Portugal em ver o português reconhecido como uma das línguas oficiais das Nações Unidas e revelou que o Governo está a rever a legislação para formar mais docentes nos países da diáspora, visando manter a força do idioma a nível global.

A sessão de abertura contou ainda com a presença do director regional das Comunidades e da Cooperação Externa, Sancho Gomes, e do director-geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, o embaixador António Moniz.

O curso decorre até à próxima quinta-feira e é promovido pela Secretaria de Estado das Comunidades, em parceria com a Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, contando com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.