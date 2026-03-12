“Plataforma do subsídio de mobilidade é um erro”

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, concordou com as críticas do homólogo açoriano à nova plataforma digital do subsídio social de mobilidade, considerando que a medida “é um erro”.

Comentando as declarações do presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, o governante madeirense disse que já tinha alertado para o problema desde o início do ano. “Eu já disse desde o dia 1 de Janeiro que é um erro. Agora é preciso mudar as coisas”, afirmou.

Miguel Albuquerque criticou ainda o adiamento da discussão do tema na Assembleia da República, defendendo que a situação está a prejudicar desnecessariamente os passageiros das regiões autónomas.

“As pessoas estão a ser massacradas sem necessidade nenhuma e para nada”, declarou, acrescentando que a posição do Governo Regional é de defesa dos interesses dos residentes que necessitam de viajar entre os arquipélagos e o continente.

“Estou ao lado dos madeirenses e, obviamente, também dos açorianos que têm de viajar”, concluiu.