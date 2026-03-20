Rebentamento de poço de rega obstruiu a Estrada da Fajã dos Padres

O rebentamento de um poço de água de rega, na manhã desta sexta-feira, em Câmara de Lobos, obstruiu a Estrada da Fajã dos Padres, condicionando a circulação.

Alertados pelas 7h15, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos deslocaram-se ao local com um veículo e três elementos para resolver a situação, assim como os serviços camarários.

Devido à queda de detritos para a via será realizada a limpeza durante esta tarde.