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Rebentamento de poço de rega obstruiu a Estrada da Fajã dos Padres

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O rebentamento de um poço de água de rega, na manhã desta sexta-feira, em Câmara de Lobos, obstruiu a Estrada da Fajã dos Padres, condicionando a circulação. 

Alertados pelas 7h15, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos deslocaram-se ao local com um veículo e três elementos para resolver a situação, assim como os serviços camarários. 

Devido à queda de detritos para a via será realizada a limpeza durante esta tarde. 

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