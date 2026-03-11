Voto de protesto pelo colapso da capela do Jardim do Mar
Gonçalo Leite Velho apresentou um voto de protesto "pelo colapso da Capela de Nossa Senhora da Vida, na Fajã do Mar, Arco da Calheta ", da autoria do PS.
O deputado socialista responsabiliza o Governo Regional pelo abandono de uma capela que era património local e em relação à qual foram manifestadas preocupações, sem qualquer acção para evitar o colapso.
"Crime patrimonial" é como classifica Gonçalo Maia Camelo, da IL. Basílio Santos, do JPP, recorda que a capela foi doada à Região e que o Governo Regional nada fez para a preservar.
Manuela Gonçalves considera o colapso da capela uma perda de "identidade2 do povo madeirense e lembra os alertas feitos "durante décadas".
Toda a oposição deverá acompanhar o voto de protesto do PS.