Carro cai de parque de estacionamento e derruba muro no Funchal

Foto DR

Uma viatura caiu, esta tarde, de um parque de estacionamento localizado no Funchal, tendo derrubado parte de um muro junto à Estrada Monumental, nas imediações da Pastelaria Viana.

Ao que foi possível apurar, o automóvel estaria estacionado no espaço onde funcionava a antiga Ilma quando, por razões ainda por esclarecer, acabou por cair para a via pública.

Não há registo de feridos, e não foi mobilizada qualquer corporação de bombeiros. O incidente terá provocado apenas danos materiais, tanto na viatura como no muro de suporte junto à estrada.

