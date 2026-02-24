Carro cai de parque de estacionamento e derruba muro no Funchal
Uma viatura caiu, esta tarde, de um parque de estacionamento localizado no Funchal, tendo derrubado parte de um muro junto à Estrada Monumental, nas imediações da Pastelaria Viana.
Ao que foi possível apurar, o automóvel estaria estacionado no espaço onde funcionava a antiga Ilma quando, por razões ainda por esclarecer, acabou por cair para a via pública.
Ver Galeria
Não há registo de feridos, e não foi mobilizada qualquer corporação de bombeiros. O incidente terá provocado apenas danos materiais, tanto na viatura como no muro de suporte junto à estrada.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo