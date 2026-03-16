Circulação condicionada na Estrada Monumental

A circulação automóvel está condicionada, esta manhã, na Estrada Monumental, junto à pastelaria 'Viana', devido a obras.

Ao que foi possível apurar, as obras de reparação estão a ocorrer no muro derrubado, no final do mês de Fevereiro, por um veículo que caiu para a estrada.

Ao que foi possível aferir, uma das faixas de rodagem foi suprimida.