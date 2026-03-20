Igreja Matriz de São Jorge recebe concerto "Barroco a Norte"

A Igreja Matriz de São Jorge recebe amanhã, 21 de Março, a partir das 19 horas, o terceiro concerto da 4.ª edição do ciclo "Barroco a Norte", uma "iniciativa promovida pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, e produzido pela Associação Orquestra Clássica da Madeira, que procura unir a excelência da música barroca aos espaços sagrados que, ao longo de séculos, marcaram a identidade espiritual, artística e comunitária dos municípios da costa Norte da Madeira".

Como habitualmente, o concerto deste sábado será, "uma vez mais, com entrada livre" e terá "como protagonista La Leona, ensemble constituído por Maria Clara Costa (flauta de bisel), Sara Freitas Faria (flauta de bisel) e Arrate Zubigaray (cravo), contando ainda com a participação de Ricardo Brito", refere.

Assim, "o programa do concerto propõe um percurso pela música instrumental europeia entre o final do século XVI e meados do século XVIII, um período fundamental em que a linguagem musical evolui da herança vocal do Renascimento para a consolidação das grandes formas do Barroco. O Prélude non-mesuré de Louis Couperin e a Suite VI de Marin Marais introduzem o refinamento e a liberdade expressiva da escola francesa, onde o gesto retórico e a ornamentação desempenham um papel essencial", conta.

Continuando, "obras como Oncques amour de Giovanni Bassano ou a Sonata a 2 'La Leona' de Marco Uccellini ilustram a transição para uma escrita instrumental cada vez mais autónoma e virtuosa. A Toccata Seconda de Girolamo Frescobaldi permite apreciar a linguagem particular que o compositor desenvolveu para os instrumentos de tecla, concebida como um jogo constante entre retórica musical, polifonia de raiz vocal e ornamentação, cujas inovações tiveram uma profunda repercussão nos grandes mestres do Barroco. As triosonatas de Corelli, Händel e Telemann são interpretadas numa formação de duas flautas e cravo, uma opção historicamente habitual que evidencia o carácter dialogante do género e a riqueza tímbrica do Barroco europeu maduro".

Frise-se que a edição de 2026 do 'Barroco a Norte', que se iniciou a 7 de Março no Seixal, tendo já passado pelo Porto Moniz, inclui ainda um outro concerto a 28 de Março. "O ciclo afirma-se como uma iniciativa dedicada à valorização e difusão do património musical e arquitectónico da costa norte da Região Autónoma da Madeira", explica a organização.

É que, "depois de, na edição anterior, 'Barroco a Norte' ter destacado o púlpito como elemento central da estética barroca, a edição deste ano volta-se para outro símbolo marcante da arte sacra: o sacrário. Este foco temático pretende reforçar o diálogo entre música, património e contemplação estética, valorizando a talha, a policromia e a simbologia presentes nas igrejas da costa norte da Madeira", justifica.

Refira-se que "o programa integra também estreias internacionais na Região, interpretadas por músicos convidados de reputadas formações europeias especializadas em música antiga, a par de intérpretes residentes na Madeira, reforçando o caráter plural e formativo do projeto", aponta.

Com o terceiro concerto deste ciclo, reafirmamos a importância de aproximar a música barroca das comunidades e dos espaços sacros que são parte integrante da nossa identidade cultural. Barroco a Norte tem vindo a demonstrar, de forma clara, como a excelência musical pode dialogar com o património arquitetónico, oferecendo ao público momentos de grande profundidade estética e espiritual.” Eduardo Jesus, Secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura

O governante destaca ainda que "os concertos anteriores do ciclo registaram uma boa adesão do público, refletindo o interesse crescente pela música barroca e pela valorização dos espaços patrimoniais da costa norte da Madeira" e salienta que "os dois concertos restantes, com o programa e executantes apresentados, serão momentos imperdíveis", acredita.