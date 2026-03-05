Vozes da música sacra ecoam na Igreja Matriz de São Vicente
O Grupo Coral de São Vicente promove a 2.ª edição do concerto "Ao Sabor da Música Sacra", que terá lugar na Igreja Matriz de São Vicente, no próximo dia 21 de Março, pelas 19h00.
"A iniciativa assinala o 31.º aniversário do Grupo Coral de São Vicente e celebra também a chegada da Primavera. O concerto contará com a participação de três grupos: Grupo Coral de São Vicente, Grupo Coral da Boaventura e Grupo Coral 'Lux Aeterna'", informa a organização.
Este será um "encontro de vozes e tradições" que "convida o público a apreciar diferentes interpretações do repertório sacro, proporcionando um final de tarde marcado pela beleza e pela expressividade da música sacra", acrescenta.