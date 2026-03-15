Concerto intimista dos D’Repente enche Fórum Machico

O sétimo concerto do ciclo comemorativo dos D’Repente reafirmou, ontem à noite, a vitalidade da cultura regional. O Fórum Machico vestiu-se de gala para receber o grupo madeirense, numa sessão marcada por casa esgotada e total cumplicidade entre o palco e a plateia.

Um dos momentos altos da noite foi a presença dos parceiros da Nau Sem Rumo, Madeira, cuja colaboração sublinhou o espírito de união que tem pautado a digressão. Segundo a organização, esta parceria elevou o espectáculo “para além da vertente musical, transformando-o num verdadeiro encontro de comunidades e vontades”.

Ao longo de sete meses, os D’Repente percorreram os concelhos da Madeira com uma premissa clara: proximidade. Fugindo aos grandes palcos impessoais, a banda tem apostado em concertos intimistas que permitem um contacto directo com o público. Como refere a organização, este percurso “revela que existe uma sede real por concertos 'fora da caixa', de porta aberta, feitos puramente por amor à música e à cultura”.

"O empenho dos músicos tem sido recompensado com salas cheias e um público diversificado, provando que, quando o talento se alia à entrega genuína, a descentralização cultural não é apenas um conceito, mas uma realidade vibrante na nossa ilha", acrescenta.