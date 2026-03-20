Conservatório, Banda Militar e Liga Contra o Cancro juntam-se em concerto solidário

É já amanhã, sábado, 21 de Março, que o Centro de Congressos da Madeira será palco do Concerto de Primavera Solidário, uma iniciativa promovida pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Contra o Cancro, em parceria com o Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode e a Banda Militar da Madeira.

O evento musical que "alia cultura, educação e responsabilidade social, numa proposta de elevado valor para a comunidade", começa pelas pelas 21h00, num espetáculo que "contará com a participação das Orquestras do Conservatório, da Banda Militar e das Ninfas do Atlântico, - sob a direção artística de Luís Rodrigues, Lino Fernandes Tenente Luís Afonso e Zélia Gomes -, reunindo diferentes expressões artísticas num momento único de celebração da Primavera", informa a escola.

"Mais do que um evento cultural, esta iniciativa assume um propósito claro: a receita reverte integralmente a favor do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro", recorda para os menos atentos.

"Ao integrar a vertente solidária na sua missão, o Conservatório reforça o seu papel enquanto agente ativo de transformação social, criando uma ligação emocional autêntica com o público, sendo que a proposta de valor deste evento assenta em três pilares fundamentais", fundamenta:

Cultura com propósito , ao colocar a arte ao serviço de uma causa social relevante;

, ao colocar a arte ao serviço de uma causa social relevante; Engagement comunitário , mobilizando diferentes públicos em torno de um objetivo comum;

, mobilizando diferentes públicos em torno de um objetivo comum; Experiência significativa, onde a participação do público transcende o entretenimento e contribui para o bem coletivo.

Assim, "num contexto em que os consumidores valorizam cada vez mais instituições com propósito, esta iniciativa posiciona o Conservatório como uma entidade que vai além da formação artística, assumindo um compromisso efetivo com a comunidade", acredita.

E este "Concerto de Primavera Solidário surge, assim, como uma plataforma de criação de valor partilhado - beneficiando simultaneamente o público, os artistas e a causa apoiada - e demonstrando que a cultura pode ser um poderoso veículo de solidariedade", conclui.

Os últimos bilhetes estão disponíveis na Sede do Conservatório, à Avenida Luís de Camões, no Polo da Levada do Conservatório, situado na Rua Dr. Ângelo Augusto da Silva, na sede do Núcleo Regional da Liga Contra o Cancro à Rua Elias Garcia e no JM Madeira na Rua 31 de Janeiro.