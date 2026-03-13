Igreja Matriz do Porto Moniz acolhe concerto do ciclo 'Barroco a Norte'
A Igreja Matriz do Porto Moniz recebe amanhã, dia 14 de Março, às 18h30, o segundo concerto da 4.ª edição do ciclo 'Barroco a Norte', iniciativa promovida pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, e produzido pela Associação Orquestra Clássica da Madeira, que procura unir a excelência da música barroca aos espaços sagrados que, ao longo de séculos, marcaram a identidade espiritual, artística e comunitária dos municípios da costa Norte da Madeira.
Segundo nota à imprensa, o concerto deste sábado tem como protagonista o Musurgia Ensemble contando ainda com a participação de Gregório Rojas. O Musurgia Ensemble, composto por João Francisco Távora (flauta de bisel), Xurxo Varela (viola da gamba) e Helder Sousa (cravo) apresentará um dos seus mais recentes trabalhos discográficos, 'Telemann: Recordar Sonatas', num programa centrado em sonatas, triossonatas e fantasias de Georg Philipp Telemann. Editado pela Coviello Classics (Alemanha), o disco reúne obras em diferentes formações, oferecendo um retrato amplo da escrita de Telemann para flauta de bisel no contexto da música de câmara barroca.
A edição de 2026 do 'Barroco a Norte', que se iniciou no passado sábado no Seixal, inclui ainda dois outros concertos a 21 e 28 de Março. O ciclo afirma-se como uma iniciativa dedicada à valorização e difusão do património musical e arquitetónico da costa Norte da Região Autónoma da Madeira.
Depois de, na edição anterior, 'Barroco a Norte' ter destacado o púlpito como elemento central da estética barroca, a edição deste ano volta-se para outro símbolo marcante da arte sacra: o sacrário. Este foco temático pretende reforçar o diálogo entre música, património e contemplação estética, valorizando a talha, a policromia e a simbologia presentes nas igrejas da costa norte da Madeira.
O programa integra também estreias internacionais na Região, interpretadas por músicos convidados de reputadas formações europeias especializadas em música antiga, a par de intérpretes residentes na Madeira, reforçando o carácter plural e formativo do projeto.
Segundo o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, o ciclo assume também um papel importante na democratização do acesso à cultura. “Os concertos são de entrada gratuita, precisamente para garantir que todos possam usufruir desta programação artística de qualidade. Queremos que a cultura chegue a todos e que as comunidades locais se sintam parte activa destas iniciativas”, sublinha.
O governante destaca ainda que o projecto reforça a aposta na descentralização cultural. “Levar concertos de elevado nível artístico às igrejas da costa norte é uma forma concreta de valorizar o território, aproximar a criação artística das populações e dinamizar culturalmente estes concelhos. O Barroco a Norte mostra que é possível conjugar património, música e comunidade num projecto cultural com identidade e impacto regional.”