Capitania mantém aviso de agitação marítima até amanhã

A Capitania do Porto do Funchal cancelou o aviso de mau tempo (Sinal 2) e o aviso de vento muito forte para o Arquipélago da Madeira, mas mantém o aviso de agitação marítima para a orla costeira até às 6h00 de amanhã, sábado, 21 de Março, isto após ter recebido a actualização do estado do tempo pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Prevê-se vento de Sul/Sudoeste moderado a fresco (20-39km/h), por vezes muito fresco (40-50km/h até ao início da noite, tornando-se de quadrante Sul no final do período, com visibilidade boa a moderada, por vezes fraca, e com ondulação na costa Norte de direcção Oeste com 3,5 a 4,5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 3 metros, enquanto na costa Sul virá de Oeste/Sudoeste com 3 a 4 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 3 metros.

Por isso, a Capitania mantém a recomendação a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;