 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

79 voos cancelados esta segunda-feira

None

O vento intenso continua a condicionar o Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo. Num balanço realizado, até às 15 horas, segundo informações da página ANA Aeroportos, já foram cancelados quase 80 voos.

Há registo de 79 cancelamentos: 39 partidas e 40 chegadas. Duas chegadas mantêm-se como divergidas, da companhia aérea Sunclass Airlines, provenientes de Copenhaga e Helsínquia.

Houve, no entanto, algumas “janelas de oportunidade” que permitiram a aterragem de algumas aeronaves, nomeadamente entre as 00h28 e as 8h23 e ao início desta tarde, com três chegadas da Ryanair: do Porto às 13h10, de Londres às 13h58 e de Shannon às 14h12.

Os aeroportos do Porto Santo, Lisboa, Porto e Tenerife foram os alternativos para os aviões que divergiram esta manhã.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo