79 voos cancelados esta segunda-feira
O vento intenso continua a condicionar o Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo. Num balanço realizado, até às 15 horas, segundo informações da página ANA Aeroportos, já foram cancelados quase 80 voos.
Há registo de 79 cancelamentos: 39 partidas e 40 chegadas. Duas chegadas mantêm-se como divergidas, da companhia aérea Sunclass Airlines, provenientes de Copenhaga e Helsínquia.
Houve, no entanto, algumas “janelas de oportunidade” que permitiram a aterragem de algumas aeronaves, nomeadamente entre as 00h28 e as 8h23 e ao início desta tarde, com três chegadas da Ryanair: do Porto às 13h10, de Londres às 13h58 e de Shannon às 14h12.
Os aeroportos do Porto Santo, Lisboa, Porto e Tenerife foram os alternativos para os aviões que divergiram esta manhã.
Gonçalo Maia , Andreia Correia , 02 Março 2026 - 11:10
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo