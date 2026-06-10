Seguro pede diálogo "em tempos de trincheiras" e coragem para fazer "escolhas difíceis"

O Presidente da República, António José Seguro, pediu hoje diálogo "em tempos de trincheiras" e coragem para se fazer "escolhas difíceis", defendendo mudanças no mercado de trabalho e na habitação que permitam fixar jovens no país.

"Com honestidade, o Estado e as empresas têm de reconhecer que o mercado de trabalho ainda não aprendeu a recompensar adequadamente o conhecimento e a inovação. E isso é inaceitável e temos de o alterar", considerou, no seu discurso do 10 de Junho, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, nos Açores.

O chefe de Estado defendeu que Portugal precisa "de políticas que fixem talento em vez de o exportar, de salários que reflitam a produtividade e a qualificação dos trabalhadores portugueses, de um mercado de habitação que permita aos jovens construir uma vida no país onde nasceram ou estudaram, de um Estado que simplifique em vez de complicar, que antecipe em vez de reagir, que planeie além do mandato em vez de gerir apenas a urgência do presente".

Na parte final da sua intervenção na cerimónia militar comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, realizada em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, nos Açores, António José Seguro falou da necessidade das "palavras do meio", que "se abrem como convite ao diálogo", nestes "tempos de trincheiras".

"As ansiedades que sentimos na economia, na geopolítica, na segurança das cidades, na proteção dos mais desfavorecidos, nas questões muito concretas da vida das pessoas reais, criam esse impulso de fechar fileiras, de escolher um lado, de erguer muros", declarou.

O Presidente da República apelou, por isso, à tolerância e à criação de pontes, contra "o vírus da polarização, que tende a substituir a argumentação, o debate e a negociação", referindo que a sua eleição "foi marcada pelo desejo de unir os portugueses e de unir Portugal".

Segundo António José Seguro, este é também um tempo que "pede coragem" para "fazer escolhas difíceis sem ceder ao populismo", para "dizer a verdade mesmo quando é desconfortável" e decidir em função do "interesse de longo prazo mesmo quando o ciclo eleitoral empurra para o curto prazo", e que "exige ambição".

Ao falar da emigração de jovens qualificados, o chefe de Estado sustentou que "o problema não é o talento", contrapondo: "O que se ganhou em qualificação não tem sido acompanhado em remuneração. A habitação é praticamente inacessível e esgota qualquer orçamento familiar".