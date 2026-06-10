Seguro sugere alterações ao modelo de financiamento da Madeira e dos Açores

O Presidente da República sugeriu hoje alterações ao modelo de financiamento das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, considerando que deve refletir "com mais precisão e mais justiça a especificidade destas regiões".

António José Seguro falou brevemente deste tema a meio do seu discurso na cerimónia militar comemorativa do Dia de Portugal, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, nos Açores.

"Cinquenta anos de autonomia revelam também o que ficou por fazer: as assimetrias persistentes entre o continente e as regiões autónomas, o custo real da insularidade que continua a pesar sobre famílias e empresas, a necessidade de um modelo de financiamento que reflita com mais precisão e mais justiça a especificidade destas regiões", declarou.

O Presidente da República -- que seguirá na quinta-feira para o Funchal -- decidiu comemorar o 10 de Junho na ilha Terceira no ano em que Açores e Madeira celebram os 50 anos da consagração constitucional da sua autonomia regional.

Segundo o chefe de Estado, "cinquenta anos depois, a resposta dos Açores e da Madeira é inequívoca: a autonomia não enfraqueceu Portugal, fortaleceu-o".

"Criou instituições com legitimidade democrática, desenvolveu políticas adaptadas às realidades locais, gerou identidades regionais robustas que não contradizem a identidade portuguesa, antes a enriquecem", acrescentou.

O Presidente da República defendeu que este aniversário não deve ser "um exercício de nostalgia", mas sim "um convite à lucidez".

Na assistência, estavam, entre outros, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, e o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro.

Esta cerimónia, realizada no Cerrado do Bailão, contou também com a presença do anterior Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.