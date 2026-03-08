Benfica e FC Porto defrontam-se e tentam capitalizar empate do Sporting

O líder FC Porto visita hoje o Benfica, em jogo da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com as duas equipas a tentarem capitalizar o empate do Sporting em casa do Sporting de Braga.

No sábado, o Sporting, segundo classificado, empatou a dois golos em casa do quarto posicionado, com os 'dragões', primeiros com 65 pontos, mais três dos que os 'leões', e as 'águias', terceiros com 58, a tentarem aproveitar o deslize do bicampeão.

O Benfica e o FC Porto vão encontrar-se pela terceira vez esta temporada, depois do empate a zero na primeira volta e da vitória dos 'azuis e brancos', por 1-0, na Taça de Portugal.

O marcador do único golo desse encontro, o polaco Jan Bednarek, é a grande dúvida para o encontro, apesar de ter viajado para Lisboa, juntamente com Martim Fernandes, Thiago Silva e Borja Sainz, que devem ser opção para o treinador Francesco Farioli, enquanto o norueguês Aursnes é baixa para José Mourinho.

O jogo entre Benfica e FC Porto está marcado para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e vai ter arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.

Antes, o Gil Vicente, quinto classificado, pode colocar-se a três pontos do Sporting de Braga, caso vença em casa do Estrela da Amadora, 12.º, que tenta regressar aos triunfos, após três jogos sem vencer.

No último encontro do dia, o Santa Clara, no 16.º lugar, de acesso ao play-off de manutenção, recebe o Vitória de Guimarães, nono posicionado, com a ronda a terminar na segunda-feira, com a receção do Tondela, 17.º e penúltimo, e a jogar em casa com o Rio Ave, 15.º.

Programa e resultados da 25.ª jornada:

- Sexta-feira, 06 mar:

Famalicão - Arouca, 1-0

- Sábado, 07 mar:

Alverca - AVS, 0-0

Moreirense - Nacional, 1-1

Nacional empata com o Moreirense O Nacional empatou com o Moreirense, 1-1, em jogo da 25.ª jornada da I Liga. Depois de três derrotas consecutivas, a equipa alvinegra volta, assim, a pontuar no campeonato. Num jogo em que o Nacional construiu várias oportunidades, Lemir, aos 45+7, marcou para o Moreirense. Miguel Baeza, aos 67, empatou para o Nacional.

Sporting de Braga - Sporting, 2-2

Estoril Praia - Casa Pia, 0-0

- Domingo, 08 mar:

Estrela da Amadora - Gil Vicente, 15:30

Benfica - FC Porto, 18:00

Santa Clara - Vitória de Guimarães, 20:30

- Segunda-feira, 09 mar:

Tondela - Rio Ave, 20:15