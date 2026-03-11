CDU reitera desigualdades nas Zonas Altas do Funchal

A CDU promoveu, esta manhã, uma iniciativa política na freguesia de Santa Maria Maior, no concelho do Funchal, para denunciar o que considera ser o agravamento das desigualdades territoriais no município, particularmente nas chamadas Zonas Altas.

Durante a acção, o dirigente da CDU Duarte Martins contactou directamente com moradores da Rua do Cabeço de Ferro, que reivindicam há vários anos o prolongamento do caminho até à Rua do Bom Sucesso e a criação de uma bolsa de estacionamento. Segundo os residentes, a obra permitiria melhorar a segurança rodoviária, a mobilidade e o acesso ao transporte público.

Na ocasião, Duarte Martins criticou o que considera ser a falta de atenção do executivo municipal às necessidades destas zonas, afirmando que a população “tem direito a um acesso digno e seguro”.

O dirigente sublinhou ainda que muitos moradores continuam sem respostas para problemas considerados básicos, apesar de cumprirem as suas obrigações fiscais perante o município. “As pessoas cumprem com as suas obrigações, pagam IMI, pagam taxas municipais, mas a Câmara continua a negar-lhes direitos básicos, recorrendo sempre às mesmas desculpas esfarrapadas.”

A CDU defende que as populações das Zonas Altas devem ter igualdade no acesso a infraestruturas e serviços e garante que continuará a acompanhar as reivindicações dos moradores da Rua do Cabeço de Ferro até que a intervenção seja concretizada.

“As populações das Zonas Altas têm direito ao desenvolvimento! A CDU não se limita a ouvir e age, propõe e luta lado a lado com os moradores até que estes conquistem os seus direitos. Na Rua do Cabeço de Ferro, como em tantos outros casos, a CDU vai continuar presente até que a obra se concretize", reitera.