Emília Matylda Drak distinguida em concurso internacional
Emília Matylda Drak, aluna do 1.º Grau de piano do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, foi distinguida com o 2.º prémio na categoria Young I do Antonín Dvořák Classical Music Competition. A competição decorreu em formato on-line, através do envio de gravações em vídeo, tendo sido estruturado em duas fases: uma prova eliminatória e uma prova final.
Segundo nota do conservatório, a aluna da classe da professora Iryna Kózina apresentou um repertório diversificado, composto pelo 'Minueto em sol menor BWV Anh 115', de Johann Sebastian Bach, a peça 'Dança dos Elfos', de B. Frede, e a 'Sonata em lá menor', de Johann Antonín Benda, compositor checo cuja obra se enquadra no contexto estético do concurso.
"Este reconhecimento internacional evidencia o talento, a dedicação e o percurso promissor da jovem pianista, constituindo igualmente motivo de orgulho para o Conservatório e para a sua professora, Iryna Kózina, enquanto agentes fundamentais na formação artística na Região Autónoma da Madeira", assume o Conservatório, acrescentando que "a distinção agora alcançada reforça a importância do ensino artístico especializado desde os primeiros níveis de aprendizagem, bem como o papel das competições internacionais na projeção de jovens intérpretes no panorama da música clássica".
Emília Matylda Drak já havia participado, juntamente com Marta Raquel Branco Alves, no 3rd International Online Music Competition 2026, promovido pela Colibri Arts and Music, sendo que ambas foram distinguidas nas respectivas categorias. No caso de Marta Alves, recebeu um convite para participar no concerto dos laureados que será realizado em Atenas, Grécia, no dia 16 de Outubro de 2026. Já Emília Drak passou a fazer parte de numa selecção de participantes, aos quais foi atribuída uma bolsa de estudos na MoltoPiano International Summer School.