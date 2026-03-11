 DNOTICIAS.PT
Madeira

Dois em cada três alunos têm trabalho

Conheça os destaques desta quarta-feira em mais uma edição do DIÁRIO

None

Dois em cada três alunos têm trabalho Escola Hoteleira recuperou níveis de acesso ao mercado laboral, apesar do número de matrículas estar ainda a pouco mais de metade dos registos de há 10 anos. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 11 de Março.

O destaque fotográfico diz respeito a gala do Guia Michelin Madeira renova Estrelas O Guia Michelin, cuja gala decorreu ontem, pela primeira vez, no Funchal, conta com um novo duas Estrelas e 10 estreantes. A Região manteve galardões e reafirmou compromisso com a gastronomia. 

Outros destaques:

Idosos desesperam por reformas Atraso no envio de dinheiro deixou dezenas várias horas à espera

Parques empresariais atingem níveis históricos de ocupação MPE celebra 25 anos com lucros a crescer e quase sem dívidas

E, por fim, Ex-secretária nega ilegalidades nos contratos com privados Rita Andrade criticou no parlamento os “juízos de valor” do Tribunal de Contas

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'.

Visite o nosso ‘site’  e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.  

Boas leituras com o seu DIÁRIO. 

0
 Comentários