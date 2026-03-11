Dois em cada três alunos têm trabalho Escola Hoteleira recuperou níveis de acesso ao mercado laboral, apesar do número de matrículas estar ainda a pouco mais de metade dos registos de há 10 anos. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 11 de Março.

O destaque fotográfico diz respeito a gala do Guia Michelin Madeira renova Estrelas O Guia Michelin, cuja gala decorreu ontem, pela primeira vez, no Funchal, conta com um novo duas Estrelas e 10 estreantes. A Região manteve galardões e reafirmou compromisso com a gastronomia.

Outros destaques:

Idosos desesperam por reformas Atraso no envio de dinheiro deixou dezenas várias horas à espera

Parques empresariais atingem níveis históricos de ocupação MPE celebra 25 anos com lucros a crescer e quase sem dívidas

E, por fim, Ex-secretária nega ilegalidades nos contratos com privados Rita Andrade criticou no parlamento os “juízos de valor” do Tribunal de Contas

