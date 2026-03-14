Maior ligação entre escolas e os municípios
A antiga vereadora da Câmara Municipal de Machico, Mónica Vieira, defendeu o reforço das parcerias entre municípios e escolas como forma de valorizar a educação artística e aproximar os alunos da comunidade.
A posição foi expressa durante a mesa redonda dedicada aos “50 anos da Autonomia e o impacto na Educação na Madeira”, integrada no congresso de Educação Artística.
Segundo explicou, o caminho passa por incentivar e aprofundar a colaboração entre autarquias e estabelecimentos de ensino, criando mais oportunidades para que os alunos possam desenvolver actividades fora do espaço escolar.
“É importante criar mais espaço para que as autarquias possam trazer os alunos cá para fora”, afirmou.
Na sua perspetiva, um dos desafios actuais está relacionado com a pressão existente sobre as escolas, que têm de conciliar programas curriculares, projectos, avaliações e provas.
Essa realidade, considera, acaba por limitar a possibilidade de desenvolver mais actividades fora da escola.
“As escolas estão muito sobrecarregadas com trabalhos, projectos e dinâmicas, e sobra pouco tempo para sair”, observou.
Por isso, Mónica Vieira entende que é necessário aprofundar mecanismos de flexibilidade curricular que permitam integrar melhor essas experiências no processo educativo.
Para a docente, a ligação ao território é essencial na formação dos alunos.
“O bom trabalho que acontece dentro das paredes da escola deve vir cá para fora, porque os alunos vão sair da escola e vão ser cidadãos activos no território”, concluiu.
Antes falou da valorização que a autarquia efectuou na dinamização da cultura no concelho