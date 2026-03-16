Município do Funchal distingue 20 mulheres que se destacam em diversas áreas profissionais

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, assinalado a 8 de março, a Câmara Municipal do Funchal homenageou esta segunda-feira, 16 de março, 20 mulheres do município.

"A homenagem está integrada no plano de atividades do Conselho Municipal para a Igualdade de Género e Não Discriminação e tem como objetivo reconhecer o contributo de mulheres que, de forma visível ou anónima, se destacam nas mais diversas áreas profissionais, como a literatura, o teatro, a música, a saúde, a educação, a economia, a hotelaria, o design de moda, a comunicação social, a política, o desporto, a segurança, o transporte público, bem como nas forças policiais e militares e na área do ambiente", indica nota à imprensa.

Durante a cerimónia, que reuniu diversas entidades, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, destacou a capacidade de muitas mulheres de aproveitar as oportunidades que surgem ao longo da vida.

“Há duas formas de estar na vida: os que agarram as oportunidades e os que apenas as reconhecem”, afirmou, sublinhando que as homenageadas são exemplos para a comunidade.

A iniciativa teve a sua primeira edição há dois anos e, conforme lembrou, a autarquia pretende realizá-la de forma bienal, dando visibilidade a mulheres que contribuem para o desenvolvimento social, cultural e económico do município.

Jorge Carvalho sublinhou que este reconhecimento só é possível porque a sociedade tem evoluído significativamente, permitindo hoje olhar para diferentes funções e áreas profissionais sem distinção de género. Contudo, alertou para a importância de não regredir nos princípios e valores conquistados, considerados fundamentais para o desenvolvimento da comunidade.

O presidente da autarquia deixou ainda uma mensagem de reconhecimento às homenageadas pelo seu mérito, percurso e contributo para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária.