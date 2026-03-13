João Silva está na frente do Rali do Marítimo - Município de Machico

A dupla João Silva/Luís Rodrigues, em Toyota GR Yaris Rally2, está na frente do Rali do Marítimo - Município de Machico, após a vitória, esta noite, na classificativa de abertura, com 3,30 km de extensão.

João Silva impôs-se por 1,6 segundos ao campeão em título Miguel Nunes, navegado por João Paulo, que estreiam o novo Skoda Fabia RS Rally2 nesta primeira prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2026.

Rui Jorge Fernandes e João Pedro Freitas, no Skoda Fabia Rally2 Evo, foram os terceiros mais rápidos no centro de Machico, gastando mais 5,5 segundos do que o vencedor da classificativa.