Santa Cruz já apoiou 258 cirurgias para reduzir listas de espera

O programa de apoio a pequenas cirurgias da Câmara Municipal de Santa Cruz já tirou 258 munícipes das listas de espera do Serviço Regional de Saúde.

Os números foram revelados, esta manhã, na cerimónia de assinatura de 13 novos contratos de apoio a pequenas cirurgias, que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Este apoio foi criado pela necessidade de encontrar uma resposta para inúmeros munícipes que se encontravam inseridos em listas de espera no SESARAM para a realização de pequenas intervenções cirúrgicas e/ou cirurgias de ambulatório, essenciais para a melhoria do seu quadro clínico e, sobretudo, da sua qualidade de vida.

"Foi com esta visão de uma política de proximidade e de eficácia na resolução dos problemas que afectam a população que o Município criou em 2019 o Programa de Apoio à Realização de Pequenas Cirurgias", afirma a autarquia, explicando ainda que este programa tem como objectivo corresponder às necessidades da população numa área tão fulcral como é a saúde, proporcionando assim uma resposta mais célere e promovendo a igualdade de oportunidades no acesso aos cuidados médicos.

O valor total dos contratos hoje assinados ronda os 57 mil euros, mas em seis anos o Município já investiu neste apoio quase 800 mil euros.