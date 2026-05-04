19.ª edição do Concurso Nacional de Música Luiz Peter Clode com 77 jovens concorrentes

A 19.ª edição do Concurso Nacional de Música Luiz Peter Clode, promovida pelo Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, decorre desde hoje e até 9 de Maio. A iniciativa junta 77 concorrentes e distribui-se por várias áreas e níveis competitivos, abrangendo modalidades de composição, interpretação e música de conjunto.

Segundo explica nota à imprensa, entre as áreas a concurso encontram-se provas de solista em piano, violino e canto, bem como música de câmara, com formações como piano a quatro mãos, quinteto de sopros, duos de violinos, piano e violoncelo, e piano com fagote. O concurso integra ainda a vertente de música moderna, através de um grupo de Combo Jazz, e a modalidade de concerto, contemplando instrumentos como braguinha, violoncelo, violino, flauta transversal, fagote, trombone, oboé, tuba e eufónio.

O Concerto dos Laureados vai realizar-se no próximo dia 10 de Maio, na Assembleia Legisativa da Madeira. A entrada é livre, mediante disponibilidade da sala.

"Ao longo de quase duas décadas, o Concurso Nacional de Música Luiz Peter Clode tem vindo a consolidar a sua relevância no panorama do ensino artístico em Portugal, afirmando-se como espaço de reconhecimento, experiência performativa e projeção para novas gerações de músicos", aponta.

Edição 2026

A edição do corrente ano distribui-se por várias categorias e níveis competitivos. Na categoria Jovens Talentos/Conservatório d’Ouro, participam três concorrentes: um em Composição e dois em Interpretação, nas áreas de Piano e Trompa.

Na categoria Nova Geração, registam-se 74 participantes, distribuídos por diferentes modalidades: 24 alunos em Solista Piano, 7 em Solista Violino, 13 em Solista Canto, além de 5 grupos de Música de Câmara, que integram 13 alunos em formações como piano a quatro mãos, quinteto de sopros, duos de violinos, piano e violoncelo, e piano com fagote.

A vertente de Música Moderna / Combo Jazz contará com um grupo de 6 alunos, enquanto a categoria Concerto reúne 11 participantes em instrumentos como braguinha, violoncelo, violino, flauta transversal, fagote, trombone, oboé, tuba e eufónio.

A organização do Concurso é da responsabilidade de uma equipa constituída pelo Diretor de Serviços de Produção e Cursos Livres, Virgílio Caldeira e pela Diretora do Curso Profissional de Instrumentista (CPI) Cristina Pliousnina, com a supervisão do Diretor Pedagógico, Rui Rodrigues.