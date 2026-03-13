Sassetti e Bordal apresentam exposição 'Furo, Fio, Traço' na Galeria Lourdes

A artista Maria Sassetti e a Bordal – Bordados da Madeira inauguram,no próximo dia 18 de Março, na Galeria Lourdes, a exposição 'Furo, Fio, Traço', resultado de uma residência artística realizada na fábrica da Bordal.

A inauguração decorre entre as 16 e as 19 horas da próxima quarta-feira e contará com a presença do presidente do Governo Regional da Madeira, na abertura oficial da mostra.

O projecto nasce do encontro entre a criação artística contemporânea e a tradição do Bordado Madeira, explorando três gestos fundamentais deste saber artesanal — o furo, o fio e o traço. Durante a residência artística na Bordal, Maria Sassetti acompanhou o processo tradicional do bordado, transformando-o em linguagem artística e criando um conjunto de obras que estabelecem um diálogo entre desenho, gesto e matéria.

A exposição inclui ainda um texto do escultor Ricardo Veloza, que propõe uma reflexão sobre a reinvenção do bordado enquanto prática artística contemporânea e sobre o potencial deste património como espaço de experimentação e criação.

Segundo a organização, a iniciativa pretende reforçar a "valorização do Bordado Madeira como património vivo, promovendo o diálogo entre tradição e arte contemporânea".

A exposição estará patente ao público entre 19 de Março e 16 de Maio, podendo ser visitada de terça a sexta-feira, entre as 14 e as 18 horas, e aos sábados entre as 10 e as 18 horas.