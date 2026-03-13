A presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, veio afirmar que a coligação Mais Santa Cruz, "anda a lidar com um problema de azia crónico" desde que perdeu as eleições em Outubro de 2025.

"Os sintomas mais agudos desse problema de azia, é andarem a disparar em todas as direções: ora porque não se faz, ora porque se está a fazer", sublinhou, através de comunicado, na sequência das críticas realizadas, esta manhã, sobre o anúncio de construção de apartamentos no concelho.

'Mais Santa Cruz' critica anúncio de construção de apartamentos no concelho A Câmara Municipal de Santa Cruz anunciou estar a “preparar um processo” para a construção de 240 apartamentos T2, apresentado como uma resposta aos problemas de habitação no concelho.

De acordo com a autarca, "o último sintoma" notou-se nas críticas apresentadas. "Segundo aquela gente, já devíamos ter construído mais cedo vários apartamentos, certamente a serem pagos com a dívida que o PSD aqui deixou", afirmou, acrescentando que é "preciso ter uma lata monumental e uma falta de honestidade crónica" para exigir seja o que for. "Sabendo que deixaram os cofres do Município mais limpos do que uma sala de cirurgia, e com uma dívida astronómica", frisou.

Mas esta azia que vomitam perante todo e qualquer anúncio de trabalho sério e programado, é de fácil diagnóstico dado ser o sintoma de quem sabe e sente que está a perder argumentos e que só resta mesmo criticar tudo e todos, num exercício de política vazia e desonesta, onde se misturam PDM e uma ideia peregrina de casas instantâneas. Élia Ascensão, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz

A autarca afirmou ainda que o PSD Santa Cruz é, neste momento, "apenas um caso de desonestidade pura".

"Porque crê que assim o povo ainda vai acreditar, mais uma vez, naqueles em quem deixou de acreditar em 2013. Mas para grande desgosto do PSD, vamos continuar a trabalhar e, a seu tempo, a obra feita falará por si e por aqueles que fazem da demagogia a seu ADN político", concluiu.