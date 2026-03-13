Caravela ‘Boa Esperança’ chegou ao Funchal há 26 anos

A ‘Boa Esperança’ chegou ao Funchal na manhã de 12 de Março de 2000, naquela que era a viagem que assinalava os 500 anos do descobrimento das terras de Vera Cruz, o Brasil. A embarcação era uma réplica da caravela quinhentista.

A chegada à Madeira foi vivida com grande entusiasmo, com dezenas de pessoas a assistirem na marina e outras tantas em embarcações. Segundo o comandante, a viagem até ao Funchal foi agradável, mesmo que com um pouco de vento nos últimos dias. Todas as embarcações participantes na viagem de cruzeiro ‘Brasil – 500’ viram-se obrigadas a recorrer ao motor, dada a falta de vento para soprar as velas.

Cláudio Oliveira, um médico anestesista, foi outro dos integrantes desta viagem, que saiu de Lisboa rumo ao Brasil. O mar mexido fez com que muitos dos participantes passassem cerca de dois enjoados.

Ao longo do dia era ainda esperada a chegada de outras embarcações que integravam esta comitiva. No total, pela Madeira deveriam passar 16 embarcações. Os barcos iriam partir no dia 17 de Março rumo a Cabo Verde, mais concretamente ao porto de Mindelo. O próximo destino era a Cabrália, culminando a viagem no Rio de Janeiro.