Bombeiros socorrem mulher na Rua Dr. Fernão de Ornelas

Uma mulher sofreu uma queda, há pouco, na Rua Dr. Fernão Ornelas, no Funchal, tendo sofrido uma crise convulsiva. 

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram, de imediato, uma ambulância para o local para prestar socorro à vítima. 

Após primeiros socorros será transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento especializado. 

