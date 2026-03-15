Manuel Taibo vence maratona do Madeira Marathon no Funchal

O espanhol Manuel Taibo venceu a maratona de 42 quilómetros do Madeira Marathon, prova disputada nas ruas do Funchal e que encerrou o Torneio Internacional MadRoller. O atleta da equipa SheaStokes Inline Speed completou as 28 voltas do percurso com o tempo de 1:01:55.128, garantindo o triunfo na prova rainha da competição.

A segunda posição foi conquistada pelo francês Hugo Gerard, da Rollerblade SPSPSK World Team, que terminou com 1:02:17.768, enquanto o também espanhol Carlos Tarazona, colega de equipa do vencedor na SheaStokes Inline Speed, completou o pódio com o tempo de 1:02:17.974.

A corrida foi marcada por um ritmo elevado e por um pelotão compacto durante grande parte da prova, com vários atletas a discutir as primeiras posições até às voltas finais. Manuel Taibo acabou por fazer a diferença na fase decisiva, isolando-se para conquistar a vitória.

Logo atrás do pódio terminaram Martin Ferrie, também da SheaStokes Inline Speed, e Alessio Celementoni, da Rollerblade SPSPSK World Team, que ocuparam respectivamente a quarta e quinta posições da classificação final.

A maratona de 42 quilómetros é considerada a prova rainha do Madeira Marathon e voltou a reunir no Funchal alguns dos principais nomes da patinagem de velocidade internacional, encerrando um fim-de-semana de competição que começou com provas em pista na Calheta e terminou com a corrida de estrada na capital madeirense.