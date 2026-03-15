Praia Formosa serve de palco para cortes de cabelo no calhau

Um grupo de indivíduos foi avistado, durante a tarde deste domingo, a realizar cortes de cabelo em pleno calhau da Praia Formosa. O cenário, pouco comum para este tipo de actividade, foi registado junto à linha de costa por transeuntes que circulavam na zona.

Nas imagens captadas, é possível observar a presença de pelo menos quatro pessoas envolvidas na situação, com o recurso a material de corte, duas cadeiras improvisadas sobre o terreno irregular da praia e um móvel com os respectivos utensílios.

A acção decorreu à vista dos restantes utentes e chamou a atenção de quem por lá passava.