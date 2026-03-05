Acidente entre moto e carro na Via Rápida fere motociclista

Um acidente envolvendo uma viatura ligeira de passageiros e um motociclo está a condicionar fortemente o trânsito na Via Rápida. Pior ficou o motociclista que foi transportado já para o Hospital.

Junto á subida de Santa Rita, uma viatura terá embatido na traseira da moto, projectando o motociclista que, quando foi assistido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, queixava-se de dores no pé esquerdo.

O acidente deu-se pelas 9h15 e neste momento ainda decorrem os procedimentos para desimpedir a via. Embora as viaturas possam passar na zona, o congestionamento causado já se prolonga por cerca de 2 km de extensão.