Jovem sai ileso de despiste de carro
Um despiste de uma viatura ligeira, seguida de embate contra um poste de luz, resultou esta manhã apenas em aparente contusão ligeira do automobilista, um jovem de 22 anos.
O acidente deu-se pelas 7h40 no Caminho das Quebradas (numa das estradas junto ao futuro novo hospital), em São Martinho, tendo o condutor saído do veículo pelos seus próprios meios.
Quando os meios de socorro chegaram ao local - os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizaram 4 meios e respectivas tripulações - o jovem queixava-se de dores de cabeça e na zona cervical, mas sem ferimentos exteriores de maior.
Ainda assim, foi encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para exames.
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo