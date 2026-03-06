Colisão entre mota e carro provoca um ferido
Uma senhora de 35 anos ficou ferida, há instantes, na sequência de uma colisão com um carro na subida da Via Rápida, em Santa Rita.
Os Bombeiros Sapadores foram chamados ao local e destacaram uma ambulância para o transporte da vítima para o Hospital Dr. Nélio Mendonça que se queixava de dores nos braços e na perna direita.
