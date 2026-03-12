Carros grampeados na Rua 5 de Outubro

A Polícia de Segurança Pública (PSP) grampeou, na manhã desta quinta-feira, duas viaturas ligeiras de passageiros que se encontravam estacionadas irregularmente na Rua 5 de Outubro, no Funchal.

Os veículos em causa estavam imobilizados sobre uma linha amarela em ziguezague, uma infracção ao Código da Estrada que proíbe o estacionamento naquele local por comprometer a fluidez do trânsito e a segurança dos restantes utentes da via.

Ao valor da multa aplicada acrescem ainda as taxas devidas pelo desbloqueio do veículo.