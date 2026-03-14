Agressões esta madrugada mobilizam bombeiros e PSP

Dois homens, de 50 e 62 anos, ficaram feridos na sequência de agressões registadas na última madrugada nas imediações da Rua da Carreira, junto ao Cemitério Britânico, no Funchal.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados para o local, tendo prestado assistência às duas vítimas. Segundo o que o DIÁRIO apurou, o homem de 50 anos apresentava uma mordidela na face, enquanto o outro, de 62 anos, tinha uma hemorragia na boca já controlada e um corte no couro cabeludo.

Após os primeiros cuidados no local, ambos foram transportados para o hospital para avaliação médica.

A PSP esteve igualmente no local, onde tomou conta da ocorrência.