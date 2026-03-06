Capitania estende aviso de agitação marítima forte até sábado
O aviso de vento forte foi cancelado
Ainda que o aviso amarelo para agitação marítima, lançado pelo IPMA, e actualmente em vigor até ao meio-dia de hoje, a Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso para a agitação marítima forte até amanhã, às 6h00. Já o aviso de vento forte foi cancelado.
Assim, segundo a autoridade marítima e portuária confia que o estado do tempo (vento e mar) na orla marítima do arquipélago da Madeira irá manter-se em estado alteroso nas próximas cerca de 24 horas até 7 de Março, quando o anterior aviso terminada às 18h00 de hoje.
A previsão é esta:
Vento: NE fresco a muito fresco (31-50km/h), diminuindo gradualmente para moderado a fresco (20-39km/h).
Visibilidade: Boa a moderada.
Ondulação: Costa Norte: N 3,5 a 4,5m, diminuindo gradualmente para os 2,5 a 3,5m a partir do fim da tarde; Costa Sul: S 1 a 2,5m, diminuindo para 1 a 1,5m.
E as recomendações, extensíveis "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", são estas:
- Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;
- Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;
- Não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.