Capitania estende aviso de agitação marítima forte até sábado

Ainda que o aviso amarelo para agitação marítima, lançado pelo IPMA, e actualmente em vigor até ao meio-dia de hoje, a Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso para a agitação marítima forte até amanhã, às 6h00. Já o aviso de vento forte foi cancelado.

Assim, segundo a autoridade marítima e portuária confia que o estado do tempo (vento e mar) na orla marítima do arquipélago da Madeira irá manter-se em estado alteroso nas próximas cerca de 24 horas até 7 de Março, quando o anterior aviso terminada às 18h00 de hoje.

A previsão é esta:

Vento: NE fresco a muito fresco (31-50km/h), diminuindo gradualmente para moderado a fresco (20-39km/h).

Visibilidade: Boa a moderada.

Ondulação: Costa Norte: N 3,5 a 4,5m, diminuindo gradualmente para os 2,5 a 3,5m a partir do fim da tarde; Costa Sul: S 1 a 2,5m, diminuindo para 1 a 1,5m.

E as recomendações, extensíveis "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", são estas:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;