Casal alemão investe 6 milhões de euros em clínica na Madeira

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, esteve esta sexta-feira, 13 de Março, presente na inauguração da MedicBite Clinic, uma clínica localizada nas Galerias by Savoy Signature, na Avenida do Infante, fruto de um investimento de seis milhões de euros realizado por um casal alemão residente na Região.

Na ocasião e em declarações à comunicação social, Miguel Albuquerque considerou a abertura da clínica “extraordinária” e salientou que se trata de uma infra-estrutura equipada com tecnologia de ponta. “Neste momento temos aqui uma clínica com tecnologia mais avançada do mundo, quer na área física, quer na área da reabilitação e da manutenção de boa forma física. São tecnologias das mais avançadas, esses são investimentos, só nesta parte, de seis milhões de euros”, afirmou.

O governante destacou ainda o sucesso do investimento anterior do mesmo casal, a Coolzoone, na área da crioterapia e longevidade, e sublinhou a criação de novos postos de trabalho: “A primeira parte do Coolzoone correu muito bem, já vai em 11 milhões, e quero agradecer aqui este casal maravilhoso que apostou na Madeira. Vai criar aqui mais 20 postos de trabalho, altamente especializados, e tem sido um sucesso. Tem sido um sucesso que é para os locais, para quem nos visita também.”

Para Miguel Albuquerque, a clínica apresenta tecnologia inovadora: “A tecnologia de ponta daqui faz a reconstituição e também a detecção de deficiências de locomoção, de postura. Tudo aquilo é realizado com a tecnologia mais avançada.”

O director clínico da MedicBite, João Freitas, explicou que a clínica surge no seguimento da empresa ‘irmã’, Coolzoone, que tem como foco o bem-estar, a performance e a correcção postural. “O que nós temos são aparelhos de vanguarda numa empresa localizada na Madeira, que pretende internacionalizar-se a partir da Região. Traz aparelhos, alguns deles que não existem no mercado, que nos vão permitir, a partir da ideia da postura, levar a uma melhor performance e a um melhor estado de saúde e bem-estar no dia a dia de quem nos vier visitar”, apontou.

João Freitas destacou ainda a inovação tecnológica da clínica, nomeadamente o uso de scanners corporais 3D e aparelhos de reabilitação que permitem uma avaliação rápida e personalizada do paciente. “De uma forma breve, podemos dizer que é uma visão holística do paciente desde o primeiro momento, dando um resultado que se pretende ser breve”, disse.

O director clínico esclareceu que a clínica não se limita a atletas profissionais, embora também lhes seja útil, e que o público-alvo abrange todas as idades. “O que queremos é ser o mais abrangentes possível. Há na Região e pelo mundo fora praticantes de desporto que podem ter acesso à clínica e obter novos resultados melhores”, afirmou.