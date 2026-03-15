Salto por cima de sem-abrigo no Funchal gera indignação

Nas últimas horas, um vídeo que circula nas redes sociais e mostra um jovem a saltar por cima de um homem que se encontra deitado no passeio, na Rua dos Aranhas, no Funchal, tornou-se viral.

As imagens, registadas nas imediações da Loja do Cidadão, ilustram o momento em que o autor da acção utiliza o corpo da pessoa em situação de sem-abrigo como obstáculo para um salto, enquanto outra pessoa filma o acontecimento.

O registo capta o indivíduo a correr em direcção ao homem, que permanece imóvel junto a um pilar de um edifício. O incidente ocorre numa zona de elevada circulação pedonal na capital madeirense.

O vídeo em questão tem sido alvo de um volume elevado de reacções negativas nas plataformas digitais, tendo os utilizadores das redes sociais manifestado desagrado face à utilização de uma pessoa em situação de fragilidade para a criação de conteúdo digital.

Este episódio coloca em evidência a exposição de cidadãos em situação de vulnerabilidade social em espaços públicos.