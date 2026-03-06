Mais 250 ME pagos e 51.705 candidaturas aprovadas só na última semana

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) desembolsou mais 250 milhões de euros aos beneficiários e aprovou 51.705 candidaturas só na última semana, com o total de pagamentos a acender a 11.607 milhões de euros, foi anunciado.

O valor dos pagamentos representa agora 52% do montante contratado e 53% do aprovado, segundo o último relatório de monitorização, com informação até esta quarta-feira.

A execução do plano mantém-se nos 61%.

Com os maiores valores recebidos continuam a aparecer as empresas (4.093 milhões de euros), as entidades públicas (2.392 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (1.740 milhões de euros).

Destacam-se ainda as empresas públicas (1.339 milhões de euros) e as escolas (612 milhões de euros).

Abaixo disto estão as instituições do ensino superior (457 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (367 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (308 milhões de euros) e as famílias (298 milhões de euros).

Por sua vez, as aprovações de projetos estão em 23.767 milhões de euros, mais 82 milhões de euros face ao valor anteriormente reportado.

A liderar as aprovações de projetos estão também as empresas (7.263 milhões de euros), as entidades públicas (4.941 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (4.721 milhões de euros).

Seguem-se as empresas públicas (2.812 milhões de euros), as instituições do ensino superior (997 milhões de euros), as escolas (987 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (850 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (746 milhões de euros) e, por último, as famílias (449 milhões de euros).

Até quarta-feira, o PRR recebeu 498.444 candidaturas, sendo que 461.469 foram analisadas.

Já as candidaturas aprovadas ascenderam a 366.820, mais 51.705.

O PRR pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.