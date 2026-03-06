Menopausa em palestra no Porto Santo

A casa do povo do Porto Santo organizou na sua sede, esta tarde,uma conferência sobre a saúde, sob o tema 'Menopausa…e agora?', orientada pela médica Laura Faria.

"É um tema muito interessante e que tem interesse e preocupa as mulheres", disse.

"A menopausa apresenta sintomas que as mulheres muitas vezes não sabem o que fazer e, por isso, esta palestra serve para clarificar as dúvidas e desmistificar alguns mitos e tentar informar cada vez melhor sobre o tema", sublinhou.