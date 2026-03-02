Porto Santo como exemplo para a sustentabilidade

Os deputados da Comissão de Ambiente e Energia da Assembleia da República estão de visita ao Porto Santo para acompanhar projectos na área da energia e do ambiente. Hugo Oliveira assume a importância de tomar contacto directo com a realidade das regiões insulares.

O presidente da comissão, em declarações ao DIÁRIO e TSF, afirma que o objectivo passa por “perceber a realidade, apoiar e melhorar a legislação, se houver necessidade de o fazer. Além disso, um dos pontos essenciais é tomar conhecimento das boas práticas. Nesse sentido, foi realizada uma visita à dessalinizadora do Porto Santo, “porque estamos, no continente, a fazê-lo e aqui já tem décadas de acção”.

“A aposta na sustentabilidade é a garantia do equilíbrio necessário entre a necessidade das pessoas e a sustentabilidade”, afirmou o parlamentar, que se mostrou satisfeito com aquilo que já tinha visto.

Nuno Batista recebeu deputados

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo recebeu os deputados à Assembleia da República e demonstrou a importância de transmitir o trabalho que tem vindo a ser feito, na ilha, em termos ambientais, bem como a valorização à Reserva da Biosfera.

Nuno Batista deu conta da dificuldade em explicar as questões relacionadas com a sustentabilidade, pois "a história nem sempre foi dourada". No entanto, "o melhor exemplo de dessalinização da Península Ibérica está em Portugal e na ilha do Porto Santo". O autarca recordou o grande investimento que tem vindo a ser feito nessa área, pelo Governo Regional.

O presidente defendeu a singularidade da ilha do Porto Santo, bem como a complementariedade em relação ao território regional e nacional, dando garantia da sustentabilidade e crescimento da ilha.