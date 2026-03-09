Calheta Roller Skate reúne 250 atletas de 16 nacionalidades este sábado

A 5.ª edição do Calheta Roller Skate acontece já este sábado, 14 de Março, na Pista de Patinagem dos Prazeres, reunindo cerca de 250 atletas de 16 nacionalidades, neste que é um número recorde de participantes. Segundo indica a Câmara Municipal da Calheta, entre os competidores estarão patinadores de elite, incluindo vários campeões do mundo.

As provas de apuramento vão decorrer na manhã de sábado, enquanto as finais estão agendadas para a parte da tarde, seguindo-se a cerimónia de entrega de prémios no final do dia. Francisco Casimiro, presidente do CDR Prazeres, deu conta dos pormenores desta competição, esta manhã, numa conferência de imprensa realizada no Salão Nobre dos Paços do Concelho da Calheta.

Francisco Casimiro agradeceu o apoio das várias entidades que tornam possível a realização do evento, nomeadamente a Câmara Municipal da Calheta e o Governo Regional, bem como a todos os que, direta ou indiretamente, contribuem para o sucesso desta iniciativa internacional, incluindo atletas e familiares que, com grande dedicação e esforço, participam na organização.

Juan Gonçalves, da Direção Regional do Desporto, destacou a importância de acolher eventos desta dimensão, sublinhando o impacto positivo que têm na promoção da modalidade e na divulgação do destino Madeira. “Eventos desta qualidade são fruto de todo o trabalho que tem sido desenvolvido ao longo dos anos, bem como dos resultados alcançados a nível nacional e internacional”, afirmou.

Por sua vez, Lúcia Coelho, representante da Associação de Patinagem da Madeira, evidenciou o potencial de crescimento da competição, sublinhando que o evento tem vindo a afirmar-se e a aumentar a sua dimensão de ano para ano.

Doroteia Leça enalteceu o empenho da organização, deixando um agradecimento especial a Alípio Silva, responsável técnico e um dos grandes impulsionadores da modalidade no concelho, na Região e no país. A presidente da Câmara Municipal da Calheta dirigiu ainda uma palavra de reconhecimento aos atletas, que considerou serem “a verdadeira razão de termos chegado até aqui”.

“É por vossa causa que temos apostado tanto no desporto”, afirmou, destacando não apenas os resultados alcançados, mas sobretudo o empenho e dedicação demonstrados.

Doroteia Leça terminou lançando um convite à população para que, no próximo sábado, se desloque à freguesia dos Prazeres para assistir a este que promete ser “um verdadeiro espectáculo” internacional de patinagem de velocidade.