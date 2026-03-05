Porto Santo é das "zonas mais seguras de Portugal"

Se Porto, Aveiro e Braga "registam redução significativa nas ocorrências em 2025 face a 2024, com uma evolução e tendência positiva na segurança" e "Lisboa mantém-se como a cidade com maior registo de ocorrências, ainda que tenha registado um ligeiro decréscimo", a ilha do Porto Santo mantem-se com "os níveis mais baixos de ocorrências", destacando-se como uma "das zonas mais seguras de Portugal", a par da ilha Terceira, nos Açores.

Segundo o 'Barómetro da Segurança' da empresa de segurança Verisure Portugal (Securitas Direct), "o retrato geográfico revela diferenças claras entre regiões, com distritos de menor densidade populacional como os mais seguros, tal como a Guarda e Bragança, a registar menos ocorrências, acompanhados pelos territórios insulares, como a Ilha Terceira e Porto Santo", frisa.

De acordo com a empresa, "baseado nos dados registados pela sua Central Recetora de Alarme ao longo de 2025", os indicadores revelam que, "embora a distribuição geográfica das intrusões continue mais concentrada nas áreas urbanas e economicamente mais dinâmicas, várias regiões do país estão a registar melhorias consistentes na sua segurança. Em 2025, Lisboa, Porto, Setúbal e Faro somaram 66% das ocorrências, entre elas intrusões, emergências médicas, desacatos ou incêndios, com Lisboa a representar mais de 31% do total, ainda que com uma ligeira redução de cerca de 1%, em linha com a tendência de diminuição já identificada no Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2024 relativamente a Lisboa" refere.

O estudo anual que "avalia a evolução da segurança em Portugal, apresentando informações relevantes sobre os índices de criminalidade e a percepção dos cidadãos relativamente à sua protecção", avalia os dados de supervisão de "mais de um milhão de equipamentos" e que "opera ininterruptamente, 24 horas por dia, 365 dias por ano".

No mesmo período, continua a análise, "o Porto apresentou uma descida significativa próxima de 20% nas ocorrências registadas face a 2024, enquanto Aveiro e Braga registaram reduções de cerca de 27% cada, resultando numa evolução positiva que demonstra uma tendência da redução da criminalidade nas principais cidades do norte do país". E acrescenta: "Os dados confirmam que, face a 2024, os pequenos negócios continuam a ter um papel significativo no perfil dos espaços protegidos, representando quase 57% do total de ocorrências, à frente do segmento residencial."

refira-se que, na Madeira 77% dos clientes da Verisure são residenciais e 23% são empresas, sendo que os alarmes que dispararam corresponderam a 60% das ocorrências e as emergências médicas representaram os outros 40%,

De acordo com o relatório, "cerca de 43,5% das incidências ocorreram em residências e cerca de 56,5% em negócios, sendo as lojas e restaurantes os alvos do maior número de tentativas de assaltos".