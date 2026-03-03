Binter retoma ligações entre Madeira e Porto Santo

O ATR 72 da Binter que havia ficado retido ontem no Porto Santo, após não conseguir aterrar na Madeira ao regressar das Canárias, chegou esta manhã ao Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, tendo aterrado pelas 9h09.

O pequeno aparelho pernoitou na ilha dourada e, esta manhã, aproveitando as condições atmosféricas 'favoráveis', retomou os voos inter-ilhas. O ATR 72 já descolou novamente, pelas 10h04, rumo ao Porto Santo, permitindo restabelecer a ligação entre as duas ilhas.