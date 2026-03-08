Queimada não autorizada extinta após intervenção dos bombeiros
Uma suspeita de fogo, ao início da tarde de hoje, levou os Bombeiros Voluntários Madeirenses até zona da Estrada Luso Brasileira, no sítio dos Lombos.
Um veículo pesado de combate a incêndios e cinco elementos da corporação quando chegaram ao local verificaram que se tratava de uma queimada não autorizada.
As chamas foram extintas pela pessoa que estava a realizar a queimada, não existindo registo de feridos.
