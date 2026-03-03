Binter aguarda que a tempestade 'Regina' permita retomar viagens interilhas

Tudo leva a crer que o ATR 72 da Binter poderá retomar as viagens interilhas.

Depois de um dia sem ligações entre a Madeira e Porto Santo, o aparelho da companhia aérea deverá voltar aos voos.

A aeronave pernoitou no Porto Santo, uma vez que ontem, ao regressar das Canárias, não conseguiu aterrar na Madeira e acabou por divergir para a ilha dourada.

Se as condições atmosféricas o permitirem, o ATR 72 poderá levantar voo rumo ao aeroporto de Santa Cruz e tentar restabelecer os voos durante o dia de hoje.