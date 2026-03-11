Associação de Futebol da Madeira reúne com clubes da Divisão de Honra Regional

A Associação de Futebol da Madeira reuniu, na terça-feira, na sua sede, com os responsáveis dos clubes que integram o Campeonato Divisão de Honra Regional de Seniores, numa sessão de trabalho liderada pelo presidente Rui Coelho.

Durante o encontro foram debatidos vários temas relacionados com o desenvolvimento do futebol regional. Entre os principais pontos em agenda estiveram a preparação da próxima época desportiva 2026/2027, o processo de actualização regulamentar da Federação Portuguesa de Futebol e da própria associação, bem como o planeamento de futuras ações de formação.

Na reunião foi ainda abordada a preparação do Congresso do Futebol da Madeira, iniciativa prevista para o mês de Outubro e que deverá reunir diferentes agentes ligados à modalidade na região.

Os clubes presentes tiveram também oportunidade de apresentar contributos e sugestões para a elaboração do Plano Estratégico do Futebol Madeirense 2024–2036, documento que pretende orientar o desenvolvimento da modalidade na Região nos próximos anos.

Foram igualmente discutidas ideias para valorizar e potenciar as competições regionais, com o objetivo de reforçar a sua visibilidade junto dos adeptos, parceiros e comunidade.

De acordo com a associação, o encontro decorreu num ambiente de cooperação e proximidade institucional, destacando a importância do envolvimento dos clubes na construção das decisões estratégicas para o futuro do futebol madeirense.