Atletas do Ludens Clube Machico "imparáveis" no Campeonato Regional de Duatlo 2026

A Avenida do Mar acolheu, ontem, 1 de Março, a segunda etapa do Campeonato Regional de Duatlo 2026, que contou com a participação de dezenas de triatletas dos diversos escalões e clubes regionais. O Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira conquistou o primeiro lugar do pódio, na prova na distância sprint, tanto em masculinos como em femininos, com Rubina Lara e Pedro Prioste.

O segundo lugar foi conquistado por Iolanda Henriques, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor e Ricardo Rosa, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira. A completar o pódio, no terceiro lugar, os triatletas do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, Margarida Góis e Francisco Luís.

Segundo nota enviada pela organização, "em Em relação aos clubes, a pontuação conseguida individualmente pelos triatletas das equipas, deram a vitória ao Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, no caso dos masculinos e ao Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, nos femininos".

Já no que diz respeito às provas jovens, "no escalão de Juvenis, a disputar a distância super-sprint, venceram Laura Gomes e Guilherme Pita, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira. O segundo lugar ficou ocupado por Márcia Caldeira, do Clube Desportivo Escola Santana e Martim Andrade, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor. A fechar o pódio, o triatleta do Clube Desportivo Escola Santana, Mateus Marques".

No escalão de Iniciados, Inês Domingos, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor e Tomás Antunes, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, terminaram a prova nos primeiros lugares, seguindo-se de Iara Nunes, Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor e André Mendes, Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira. Já no terceiro lugar do pódio, ficaram os colegas de equipa do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor Inês Gomes e André Nóbrega.

Seguindo-se para o escalão de Infantis, com grande destaque para os triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, que conquistaram o primeiro lugar da prova, com os triatletas Ema Aguiar e Renato Oliveira. Em segundo lugar, a triatleta do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, Stephanie Galeano e Miguel Domingos, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor. A completar o pódio, os triatletas Mariana Caldeira, do Clube Desportivo Escola Santana e Paulo Vieira, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.

No final do evento, os Benjamins entraram em palco, terminando em primeiro lugar os triatletas Carlota Coelho, do Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET e Guilherme Lúcio, do Clube Naval de São Vicente. No segundo e terceiro lugar, ficaram Gustavo Freitas, do Clube Desportivo Escola Santana e Guilherme Gouveia, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.

Nesta etapa do Campeonato Regional de Clubes 2026, com a colaboração individual de todos os triatletas jovens, o Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor conquista, uma vez mais, pontuação para seguir à frente no Campeonato Regional.