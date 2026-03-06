Quando o futebol vai além do relvado

Na rubrica ‘Final Feliz’ do DIÁRIO desta sexta-feira, 6 de Março, damos-lhe a conhecer a história de Maria de Jesus.

Depois de perder o companheiro e enfrentar um cancro, a mulher de 68 anos reencontrou no futebol a alegria de viver.

Foto Rui Silva/ Aspress

Eles não sabem o bem que fazem às pessoas. Não é só futebol, para mim é vida. Vou mais cedo. Se o jogo é às duas, à uma da tarde já estou lá. Vivo aquele ambiente e esqueço os problemas Maria de Jesus

No passado dia 20 de Dezembro, cruzou-se com a equipa do Marítimo no Aeroporto da Madeira e decidiu partilhar com os jogadores a sua história.

O encontro marcou o início de uma ligação mais próxima ao clube, que culminou com a entrada de Maria em campo juntamente com a equipa, no jogo frente ao Farense.

Ver Galeria Fotos Helder Santos/ Aspress

Veja o vídeo partilhado pelo CS Marítimo nas suas redes sociais: