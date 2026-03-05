Leonardo Jardim foi apresentado hoje como novo treinador do Flamengo. Nas primeiras declarações como técnico do actual campeão brasileiro, o madeirense, 51 anos, não escondeu o orgulho de treinar um clube da dimensão do Flamengo.

“É uma honra treinar um clube com a dimensão do Flamengo. Um grande prestígio, espero estar à altura para honrar essa camisa. Vou propor aquilo que sempre propus na minha vida. Cumprir os objectivos do clube. Ganhar e trazer troféus e apresentar um futebol que agrade aos nossos torcedores.”

Leonardo Jardim abordou ainda a ‘polémica’ frase quando estava no Cruzeiro ao garantir que no Brasil não treinava outro clube que não o Cruzeiro

“O que me fez mudar de ideia? Essas palavras foram sentidas porque me sentia muito bem em Belo Horizonte. A vida nos cria algumas surpresas. Tive problemas de ordem familiar e na parte pessoal, que eu tinha que resolver. Existia, dentro da estrutura, algumas ideias diferentes daquilo que eu acreditava. Fui emotivo porque acreditava que o projecto ia ser a longo prazo.”

A estreia de Leonardo Jardim como treinador do Flamengo está marcada para domingo com o Fluminense, jogo da final do Campeonato Carioca.